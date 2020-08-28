Реза Дегати показал во Франции фотографии, снятые в Азербайджане

В городе Родез (Франция) открылась выставка всемирно известного фотографа Резы Дегати. Среди экспонируемых работ, фотографии снятые в Азербайджане, сообщили Trend в пресс-службе Ассоциации диалога Франция - Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA), передает Day.Az.

Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей.

В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.