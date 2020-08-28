Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык

"Какими судьбами? И что это вдруг про меня вспомнили?" - удивился известный российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Московского Государственного театра киноактёра, кавалер Ордена Дружбы, заслуженный артист, наш земляк Анатолий Яббаров, когда мы позвонили ему и попросили об интервью. 24 августа актеру исполнилось 83 года, с чем мы его и поздравили, пожелали долгих лет жизни и творческих успехов, попросив поделиться воспоминаниями.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет эксклюзивное интервью с Анатолием Яббаровым.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку в большой многодетной семье. Когда ему исполнилось три месяца, его отец умер, и матери, работавшей воспитательницей в детском саду, пришлось одной поднимать семерых детей. Анатолий - самый младший и единственный, кто посвятил свою жизнь искусству.

"Прекрасно помню те годы, свое детство, и очень жаль, что давно не был в родном городе. Мои детские годы пришлись на очень тяжелый период - годы войны. Это были голодные и трудные времена, когда все силы были мобилизованы во имя победы над фашизмом. Немцы рвались к бакинской нефти, которая обеспечивала почти весь фронт топливом. Каждую ночь мама говорила нам "Не раздевайтесь", и как только звучала сирена, мы бежали в бомбоубежище. Нашей многодетной семье, конечно же, было очень тяжело. Не то, что еды, даже одежды нормальной не было, и мне как младшему приходилось донашивать одежду старших братьев. И зимы были в те годы суровые, очень холодно было. У нас даже теплой одежды не было. Несмотря на все трудности, мать очень заботилась о нас, мы всегда выглядели аккуратными и чистыми. Она была настоящей героиней! Мы ее фактически не видели, работала круглосуточно: днем - в детском саду, а затем заступала на ночное дежурство, куда иногда брала меня с собой. Во время ночного дежурства немного спала, стирала и штопала нашу одежду, проверяла уроки. Старшие братья и сестры все поддерживали друг друга как могли. К тому же, Баку всегда был интернациональным городом, все жили душа в душу, соседи помогали, и в радости, и в горести были как одна семья. Наш дом находился рядом с военным городком в поселке Гарачухур, который тогда назывался поселок имени Кагановича. Лишь позже нам дали однокомнатную квартиру в поселке Монтина, который затем стал Наримановским районом. Мы жили на улице Чапаева".

Окончив десятилетку в Баку, по настоянию родных Анатолий поступил на физико-математический факультет Ашхабадского университета (Туркменистан). Но, проучившись полтора года, понял, что точные науки не для него, и перешел на факультет русского языка и литературы Педагогического института города Чарджшоу. Однако и здесь задержался всего на год. Молодого человека неудержимо тянуло в актерскую профессию - и вскоре эта мечта осуществилась.

"Еще период жизни в Баку я играл в юношеских актерских и хореографических коллективах Дома культуры поселка. Мой дебют состоялся в 14-летнем возрасте перед большим количеством людей. Я мечтал о сцене, меня очень влекла эта сфера. Но надо было учиться и работать, чтобы помогать семье".

В 1959 году он был принят в Ашхабадский русский драматический театр имени Пушкина, где проработал до 1962 года, затем отправился в Москву и поступил на актерский факультет ГИТИС, который закончил в 1966 году. В 1964 году, будучи студентом третьего курса, Анатолий Яббаров успешно дебютировал в кино в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". На протяжении творческой жизни в кино Анатолий Яббаров исполнял преимущественно эпизодические роли, но все его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре актеру хорошо удавались отрицательные герои: уголовник по кличке Митяй из "Джентльменов удачи", гробовщик из фильма "Совсем пропащий", убийца из "Двух капитанов". Он стал одним из любимых актеров режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова, сыграл у них несколько заметных ролей - Кинстинтиныча в "Скверном анекдоте", белогвардейца в "Беге", слепца в "Легенде о Тиле". Наумов продолжил сотрудничество с актером и после смерти Алова, пригласив его в свои картины "Тайна Нардо, или Сон белой собаки", "Часы без стрелок" и "Джоконда на асфальте". Актер сыграл в более чем тридцати фильмах, среди его последних работ - сериал "Фурцева" и фильм "Танкист".

В 1988 году Яббаров в качестве режиссера с большим успехом поставил спектакль по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Также осуществил постановки спектаклей "Мульти-пульти-ералашки", "Ровно в 12", "Али-Баба и разбойники", "Бродвей... Бродвей, или Любовные страсти звёзд Бродвея". В последнем, премьера которого состоялась в 2005 году, он выступил и в качестве актера, сыграв Берта Хинкла, театрального агента знаменитой примы Бродвея. Помимо актерской и режиссерской деятельности Анатолий Ахмедович занимается литературным творчеством, является автором книг "Кадр шестой, дубль последний" и "Стоп! Кина не будет!".

А в последний раз он был в Баку в 1988 году, где сыграл в фильме режиссера Расима Исмайлова "Частный визит в немецкую клинику".

"До 1988 года каждый год приезжал в Баку, но после смерти старшего брата, который жил на Баилово, так и не смог до сих пор посетить родной город. За пару лет до этого потерял мать. Никого из близких и родных в Баку уже не осталось, некоторые разъехались, многих нет в живых... Вот, поэтому, видимо, очень хотел бы приехать в Баку, но разве можно жить в гостинице в родном городе? Ведь родных у меня не осталось в Баку, чтобы могли принять. Очень жаль... Вспоминаю те годы с ностальгией. В родной город надо приезжать в гости к родным и близким друзьям...А мне уже 83 года...Поэтому осталась только мечта вернуться в Баку и посмотреть на его красоту. Все кто, посещает этот город, выражают свои искреннее восхищение. Говорят мне: "Ты не узнаешь Баку. Шикарный город!". У меня сын и внук, может им посчастливиться побывать в моем родном городе. К сожалению, за годы творческой жизни снялся всего в одном азербайджанском фильме, хотя являюсь коренным бакинцем".

Анатолия Ахмедовича очень тянет в родной город, и он по-прежнему помнит азербайджанский язык.

"Я всегда, и во время жизни в Ашхабаде, и в Москве скучал и скучаю по Баку, вспоминаю своих родных и друзей, родной поселок Гарачухур, улицу Чапаева, Каспийское море и пляж Шихово, дачи Абшерона. Родная земля всегда притягивает. Как деревьям, которые мы сегодня сажаем, нужны корни, так и человеку - земля, где он родился и вырос, она дает ему силы и энергию. Она навсегда остается в сердце и оттуда никуда не пропадет. Даже уезжая в хорошую страну, человек все равно думает и вспоминает родной очаг. Мы не выбираем место, где нам родиться, и это моя родная земля, где я сделал первый шаг, сказал первое слово, первый раз влюбился, совершил первый достойный поступок, где похоронены мои родители, близкие и родные. И я по-прежнему владею азербайджанским языком и общаюсь на нем, когда встречаюсь в Москве с земляками. Очень надеюсь, что моя мечта все же сбудется, и я смогу приехать в Баку...Я передаю бакинцам огромный привет. Bakı mənim doğma şəhərimdi və onun uçün çox darıxmışam!".