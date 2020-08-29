Скоро в продаже появится новая книга Бахрама Багирзаде

В ближайшие дни в книжных магазинах столицы Азербайджана появится новая книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Город моей молодости", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый том книги вышел в свет в 2012 году. Издание было настолько успешным, что сразу же стало бестселлером и получило национальную премию Humay.

И вот теперь, в 2020 году, выходит второй том этого полюбившегося читателям издания. В новой книге собраны воспоминания известных бакинцев.

Читателей ждет увлекательное путешествие в прошлое Баку. Слоган книги: "Баку - город, который всегда будет молодым".

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.