Азербайджанский фильм представят на Московском международном кинофестивале

Полнометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали "Дочь рыбака" будет представлен на открытии 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает Day.Az. ММКФ изначально предполагалось провести 22-29 апреля. Однако из-за пандемии в этом году он был перенесен на 1-8 октября.

"Дочь рыбака" рассказывает о жизни небольшой рыбацкой деревни на Абшероне, полуострове на побережье Каспийского моря Баку. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и формальных - старейшины убеждены, что непогребенный рыбак - причина всех несчастий, которые обрушиваются на деревню одно за другим. Сара бунтует и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней - надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца.

Фильм снят кинокомпанией "Нон-стоп продакшн" (Россия). Авторы сценария - Мария Зелинская, Исмаил Сафарали, Рустам Мамедов, оператор - Шандор Беркеши, художник-постановщик - Сергей Зайков. В ролях: Хамаил Гасанова, Гюнеш Мехтизаде, Вюсал Азизов, Расим Джафар, Фарид Асланов, Эльнур Наджафов, Гурбан Исмайлов, Махир Дервиш, Эльшан Аскеров, Игорь Никулов.

Исмаил Сафарали родился в 1978 году в Баку. Получив степень бакалавра в Бакинской школе политических наук, продолжил образование в США, где в 2003 году получил степень магистра экономики в Университете Дюка. Прежде чем стать режиссером, Исмаил Сафарали сделал успешную международную карьеру финансиста. В 2015 году окончил с отличием Московскую школу нового кино. Начиная с 2014 года, Исмаил Сафарали, как режиссер, автор сценария и продюсер, снял короткометражные фильмы "Один на один" (2014) и "Колыбельная для Юки" (2015), "Море спокойствия" (2017). В 2016 году со сценарием полнометражного фильма "Ночной прилив" стал победителем Рынка проектов ОРКФ "Кинотавр". Фильм "Дочь рыбака" был впервые представлен на питчинге проектов Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", в котором он и победил.