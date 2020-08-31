Уникальные рецепты азербайджанских блюд в Музее Нобелевской премии в Швеции

Книги об азербайджанской кулинарии будут экспонироваться в Музее Нобелевской премии в Стокгольме (Швеция), сообщил Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов, передает Day.Az.

Книги переданы в Nobel Prize Museum при содействии МИД Азербайджана и World Culinary Books Award. Среди изданий - "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид", "Азербайджанская кулинария", "Сказания про азербайджанскую кухню" и "Региональная кухня Иреванского ханства". В книгах с красочными иллюстрациями представлены уникальные рецепты приготовления различных блюд и их история.

Таир Амирасланов отметил, что в кухне отражаются нравы, культура, обычаи народа.

"Традиции азербайджанской кухни на протяжении тысячелетий передавались нашими предками из поколения в поколение. Через национальную кухню мы можем пропагандировать нашу культуру, национальное достояние, традиции и обычаи. Одной из основных наших задач является пропаганда национальной кухни за пределами страны. И с этой задачей мы успешно справляемся вот уже не один десяток лет. Экспозиция этих книг во всемирно известном Музее Нобелевской премии имеет важное значение для представления образцов национальной кухни более широкой общественности", - отметил Таир Амирасланов.