Бахрам Багирзаде издал новую книгу, посвященную поселку Балаханы

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде издал новую книгу для детей, посвященную поселку Балаханы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Столица Азербайджана - город Баку располагается на Абшеронском полуострове. Как и любой большой город, Баку окружён множеством посёлков. Они находятся недалеко от города и за час-полтора можно доехать до центра на общественном транспорте. В этой книге я расскажу вам об одном таком абшеронском посёлке, который называется Балаханы. Прежде всего, он знаменит своими нефтяными промыслами. Когда-то нефти было так много, что гудела земля и били нефтяные фонтаны, которые было очень трудно остановить. Также в Балаханы до наших дней сохранились древние памятники истории и архитектуры. В этом посёлке родились многие выдающиеся личности Азербайджана. А в годы Великой Отечественной войны из Балаханы на фронт ушло воевать 1 678 человек, из которых почти половина погибла.

Прочитав книгу о Балаханы, вы узнаете много нового, интересного и познавательного про этот абшеронский посёлок. Итак, отправляемся в Балаханы!" - написал Багирзаде на своей странице в Facebook.

Бахрам Багирзаде - член Союзов художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были подготовлены издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг также "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей" и другие.