Гобустанский национальный заповедник возобновил свою деятельность

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, в соответствии с изменениями, внесенными в правила применения особого карантинного режима в стране, с 31 августа Гобустанский национальный историко-художественный заповедник возобновил свою деятельность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, деятельность заповедника организована в соответствии с действующими правилами и методическими указаниями Оперативного штаба при Кабинете министров, санитарными нормами. С этой целью в фойе и в залах музея вывешены информационные таблички о профилактике заражения COVID-19, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, сотрудники заповедника измеряют температуру каждого посетителя музея, предоставляют дезинфицирующие средства для рук. При входе в заповедник необходимо использовать медицинские маски и другие средства защиты.

Отметим, что в период особого карантинного режима, применяемого в нашей стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, продолжая свою деятельность в форме онлайн, оказывал зрителям виртуальные услуги. В настоящее время Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, помимо восстановления нормального режима работы, планирует и дальше расширять свою онлайн-деятельность и представлять зрителям новые проекты в этом направлении.

Если вы хотите побывать в одном из древнейших человеческих поселений в мире, ближе ознакомиться с образом жизни, бытом, родом занятий, культурой, искусством людей, живших в период зарождения человеческого общества, вас ждет Гобустанский национальный историко-художественный заповедник с его древней историей, уникальными наскальными рисунками и удивительной природой.