Как Шовкет Мамедова вдохновила Рейнгольда Глиэра

Директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Алла Байрамова и профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Кенуль Насирова приняли участие в международной онлайн-конференции "Симфонизм и этнос в творчестве Рейнгольда Глиэра и музыкальное наследие Азербайджана XX-XXI веков", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было посвящено 145-летию со дня рождения народного артиста СССР, русского композитора, дирижёра и общественного деятеля Рейнгольда Глиэра.

В ходе конференции Алла Байрамова выступила с докладом на тему "Рейнгольд Глиэр в материалах Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана".

"В фонде нашего музея хранится много портретных фотографий Глиэра, также фотоснимки, на которых он запечатлен с деятелями музыкальной культуры Азербайджана - артистами и музыкантами Театра оперы и балета, легендарным исполнителем на таре Гурбаном Пиримовым, выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли, оперной певицей Шовкет Мамедовой.

Кстати, с Шовкет Мамедовой композитор общался еще в Киеве в 20 годы прошлого века. Азербайджанские народные песни в ее исполнении произвели на него неизгладимое впечатление. Впоследствии он обработал и использовал многие из тех композиций в своей опере "Шахсенем"", - сказала Trend Life Алла Байрамова.

Также в ходе конференции были представлены эскизы художественного оформления балета Глиэра "Красный мак" и другие материалы.

Как отметила директор музея, до конференции состоялся большой онлайн-концерт, в программе которого прозвучала азербайджанская музыка.

"Концерт длился около трех часов, состоял из произведений Фикрета Амирова, Асафа Зейналлы, Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Мамеда Исрафилзаде, и самого Рейнгольда Глиэра. Среди исполненных произведений были и те, которые впервые прозвучали за пределами Азербайджана", - подчеркнула Байрамова, добавив, что сочинения азербайджанских композиторов исполнили музыканты российских высших учебных и концертных заведений.

В свою очередь Алла Байрамова пообещала организаторам мероприятия передать ноты, которые музей издал, когда впервые познакомил публику с малоизвестными сочинениями азербайджанских композиторов. С 2005 года вышли в свет четыре таких издания.

Отметим, что в онлайн-конференции приняли участие музыковеды из Великобритании, Азербайджана, России, США и Швейцарии.