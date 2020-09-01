https://news.day.az/culture/1267176.html Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова - ФОТО - ВИДЕО

Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова - ФОТО - ВИДЕО

Культура, 1 сентября 2020 17:24 498
Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова

Музыкант из Израиля, певец и кеманчист Салман (Сеня) Рабаев, вместе со своим народным инструментальным ансамблем "Sevgi", представил композицию, посвященную памяти отважного азербайджанского героя Гамзы Садыхова, который в годы Великой Отечественной войны спас сотни евреев от нацистов, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Композиция исполнена на азербайджанском языке. Салман Рабаев выступил в сопровождении Геннадия Бинаева (гитара), Якова Семендуева (клавишные) и Рустама Юнаева (нагара). Директор коллектива - Марк Агарунов.

По словам Салмана Рабаева, он давно дружит с сыном героя Гамза Садыхова - Фирдовси Садыховым, и авторской композицией решил вновь напомнить людям о человеке, чье имя навсегда вписано в историю Азербайджана и Израиля.

"Вторая Мировая война оказалась не только самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества, но и занимает особое место в связи с Холокостом - геноцидом еврейского народа. Были жертвы, палачи, но самое главное - герои, готовые жертвовать своими жизнями во имя других людей. И одним из них был Гамза Садыхов, полковник разведки, свободно владеющий четырьмя языками - арабским, немецким, итальянским и английским. Он не только прославился тем, что взял в плен под Сталинградом одного из отъявленных нацистских головорезов, генерала 76-ой пехотной дивизии Иоганна Карла фон Роденбурга, но и спас сотни евреев от неминуемой расправы", - сказал Рабаев.

Роденбург был направлен Гитлером под Сталинград с целью уничтожения города и выполнения плана по массовому уничтожению евреев. Рядом со штабом генерал велел построить здание "Дворец смерти", в котором подвергались пыткам сотни евреев, множество женщин, стариков и детей. Роденбург был ближайшим соратником Гитлера, от которого даже получил дорогой генеральский кортик за особую жестокость по отношению к пленным и особенно к евреям. Именно ему Гитлер планировал передать командование над Баку, после его взятия.

Согласно документам, офицер 51-й мотострелковой дивизии Гамза Садыхов убил 25 немцев, прежде чем добраться до штаба немецкого генерала. Во время штурма группа Деда Гамзы (так его называли в армии) потеряла многих бойцов. А сам Гамза был тяжело ранен. Во время пленения Роденбурга, он приставил свой автомат к виску немецкого генерала, но немец сумел резко вывернуться и несколько раз выстрелил из своего пистолета в Садыхова. Получивший шесть пулевых ранений Садыхов бросился на немецкого генерала и обезоружил его.

"Это было настоящее чудо - вспоминали участники этого штурма - мы стали свидетелями одного из чудес, сотворенных войной. Мы силой вырвали немецкого генерала из рук уже потерявшего сознание Садыхова. А генерал был в ярости, он не ожидал такого..."

Одного этого факта было достаточно, чтобы присвоить Гамзе Садыхову звание Героя Советского Союза. К большому сожалению, этот героизм не был замечен советским командованием. Но для настоящего героя народная память и людская благодарность важнее всех медалей и званий.

В 1949 году в израильской газете "Маарив" появилась публикация Йосефа Фельдмана, в которой сообщалось: "1942 год станет одной из важных дат в истории Израиля. Мы просим наших историков провести расследование и довести до общественности страны информацию о героическом поступке советского офицера Гамзы Садыхова, взявшего в плен немецкого генерала Иоганна Карла фон Роттенберга и спасшего тем самым несколько десятков еврейских семей, в том числе еврейских детей. Мы не можем и не должны забывать о героизме этого советского офицера".

Однако, существует и такой факт, что несколькими месяцами ранее полковник Садыхов передал в районе "Универмаг" представителям Координационного комитета 22 еврейских ребёнка, которых спас от немецкого плена. Есть письмо, подписанное 247 еврейскими семьями, где рассказывается о героизме полковника Садыхова. Имеются множество историй и писем, написанных спасенными им людьми. Еврейский народ очень трепетно относится к фактам спасения пусть даже одной жизни. А Дед Гамза спас сотни таких жизней. Еврейские семьи считали его спасителем...

Имя героя Гамзы Садыхова золотыми буквами вписано в историю человечества. Его имя вошло в книгу "Наши спасители на войне", выпущенную в Хайфе (Израиль). Трофейный кортик (подарок Гитлера) и пистолет "Парабеллум" генерала Роттенберга до сих пор сохранились у семьи Садыговых.

"...Вы не герой. Герой тот, кто смог взять в плен таких генералов как я, писал генерал Фон Роттенберг Сталину. Прошу Вас, перед тем, как расстрелять меня, позвольте взглянуть хоть бы краем глаза на взявшего меня в плен офицера, я очень хочу видеть его..." Даже враг восхищался этим человеком.

Гамза Садыгов прожил свою жизнь с честью. Его родители были из Карабаха, из города Шуша. Умер он в родном Агдаме, в 1964 году, в возрасте 49 лет, в День победы - 9 мая...

"К сожалению, его могила остается на оккупированной армянами территории. И мы ждем скорейшего освобождения Карабаха и всех прилегающих оккупированных территорий от армянских захватчиков, чтобы отдать дань памяти великому Герою Азербайджана", - сказал Салман (Сеня) Рабаев.

  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
  • Израильский музыкант посвятил композицию памяти азербайджанского героя Гамзы Садыхова
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