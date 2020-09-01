Тимур Вайнштейн примет участие в выборе победителя питчинга сериальных проектов фестиваля "Кинотавр"

Генеральный продюсер телеканала НТВ, видеоплатформы PREMIER, академик Международной телевизионной академии (International Academy of Television Arts & Sciences), участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн вошел в состав жюри питчинга сериальных проектов 31-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

Организаторы проекта опубликовали шорт-лист из 11 проектов, которые будут приглашены на "Кинотавр" для публичной защиты.

Публичная защита проектов и объявление победителя состоится в Сочи 12 сентября в рамках деловой программы 31-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр".

Питчинг сериальных проектов - новый формат индустриального мероприятия - впервые авторы, вошедшие в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам.