Фильм азербайджанского режиссера начал борьбу за "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале

Сегодня открывается Венецианский международный кинофестиваль - один из старейших международных фестивалей и важное событие в мире кинематографа. Он проводится ежегодно осенью на острове Лидо (Италия) и длится около двух недель.

Этот кинофестиваль стал с начала пандемии первым проводимым крупным кинофорумом - в его официальную программу включено более 60 картин из 50 стран, в том числе работа азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "In Between Dying".

За главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" помимо Х.Байдарова будут бороться еще 17 режиссеров. Конкурентами азербайджанского режиссера являются Андрей Кончаловский с исторической драмой "Дорогие друзья", француженка Николь Гарсия с картиной "Lovers", мексиканский автор Мишель Франко с антиутопией "Nuevo Orden" и т.д.

Отметим, что картина Х.Байдарова стала первым азербайджанским фильмом, включенным в основную программу Венецианского кинофестиваля.