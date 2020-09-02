Музеи Азербайджана готовы принимать посетителей

В азербайджанских музеях созданы все условия для соблюдения санитарно-гигиенических норм в целях организации полезного досуга граждан. Так, на входе измеряется температура, посетителям выдаются маска, перчатки, предлагается дезинфицирующее средство. В залах висят таблички, напоминающие о соблюдении социальной дистанции. В течение дня в музеях проводятся дезинфекционные работы.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, для соблюдения санитарно-гигиенических норм сотрудники отдела музейного дела и контроля культурных ценностей Минкультуры совершили осмотр ряда музеев, дали соответствующие поручения.

Так, начиная со 2 сентября со вторника по пятницу, музеи готовы принимать посетителей. Для желающих совершить виртуальную экскурсию продолжает работать сайт museum.az.