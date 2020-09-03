Второго сентября в Vegas City Hall в Москве состоялась первая музыкальная премия "ЖАРА KIDS AWARDS", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущей вечера Юлии Барановской в этот день на сцене помогали Артур Райнис, Артем Аршавин, София Линчевская и Леона Кулева.

На первой музыкальной премии "ЖАРА KIDS AWARDS" молодых исполнителей пришли поддержать именитые артисты: Денис Клявер, EMIN с сыном Али Агаларовым (сценический псевдоним A.LI), Жасмин, Слава с дочерью Александрой Морозовой, Согдиана, Кравц, Фогель, ST, Люся Чеботина, Даня Милохин, MITCHEL, IVKA, GAVRILINA и другие, которые получили из рук дебютантов награды Kids Choice.

Премьерой на российской сцене стало выступление гостей премии - EMINа с сыном A.LI, которые исполнили дебютную песню молодого певца в стиле рэп "Еду на капоте".

ЖАРА KIDS AWARDS - это музыкальная премия, в которой принимают участие и демонстрируют свои таланты дети и подростки. В течение трех лет ЖАРА ТV получает огромное количество писем, аудио, а также видео-сообщений от талантливых молодых исполнителей. Уже четвертый год на сцене торгового центра VEGAS Crocus City проходят детские выступления в рамках проекта "ЖАРА В ВЕГАСЕ". Организаторы подготовились к новому этапу и запустили уникальную первую музыкальную премию "ЖАРА KIDS AWARDS"!

Символично, что премия прошла во второй день нового учебного года и стала большой вечеринкой для всех школьников после первого сентября.