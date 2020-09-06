"In Between Dying" и еще 7 самых ожидаемых фильмов Венецианского кинофестиваля

2 сентября открылся старейший киносмотр мира - 77-й Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет до 12 сентября. Пандемия повлияла на формат кинособытия, и в этом году не будет представлено несколько громких премьер, места в зале заполнены лишь на половину, введен запрет на нахождение в зоне красной дорожки для зрителей и журналистов, обязательно ношение масок и многое другое.

В основной конкурсной программе 18 кинокартин будут бороться за "Золотого льва", и почти половина из них снята женщинами-режиссерами. Открыл кинофестиваль фильм "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Главные награды вручит международное жюри, которое в этом году возглавляет актриса Кейт Бланшетт.

Отметим, что для Азербайджана этот Венецианский кинофестиваль особенный, так как впервые в его программе представлена картина азербайджанского режиссера.

Day.Az собрал 8 самых ожидаемых фильмов 77-го Венецианского кинофестиваля.

"In Between Dying"

Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "In Between Dying" снят в жанре драмы и рассказывает историю Давуда, пытающегося найти свою семью. Картина является совместной продукцией Азербайджана и США.

В главных ролях снялись Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазимов, Кямран Гусейнов и Самир Аббасов.

Премьера фильма режиссера Х.Байдарова состоится именно на Венецианском кинофестивале.

Отметим, что Х.Байдаров выпускник сараевской кинофабрики Б.Тарра. Режиссер является и автором сценария: проект спродюссирован им совместно с Эльшаном Аббасовым.

"Nomadland"

Американская драматическая кинолента с Фрэнсис МакДорманд в главной роли снята режиссером Хлоей Чжао.

Картина рассказывает о женщине, которая садится в свой фургон и уезжает в путешествие по Америке после экономического краха в одном городке штата Невада. Героиня становится своего рода кочевницей, исследуя жизнь за пределами привычного общества.

"Снега больше никогда не будет" (Śniegu już nigdy nie będzie)

Комедийная польская драма об украинском иммигранте, представлена в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Режиссеры фильма - Малгожата Шумовская, Михал Энглерт

Сюжет повествует об украинском иммигранте, который работает массажистом в Польше. Его сыграл актер - звезда американского сериала "Очень странные дела" Алек Утгофф, который и сам родился в Киеве.

"Любовники" (Amants)

Триллер французского режиссера, сценариста и актрисы Николь Гарсиа повествует о неразлучной паре - Саймоне и Лизе.

Молодые люди по сюжету киноленты были влюблены друг в друга с подросткового возраста, но после трагедии, которая произошла из-за преступной деятельности Саймона, их ждала разлука. Саймон убежал из-за опасности, которая ему грозила, а Лиза продолжала напрасно ждать от него вестей. Спустя три года Лиза выходит замуж за Лео, но жизнь вновь сталкивает ее с Саймоном на живописном острове в Индийском океане.

"Жена шпиона" (Spy no Tsuma)

Японская историческая драма режиссера Киёси Куросавы повествует о торговце Юсаку Фукухара, который в ночь перед началом Второй мировой войны оставляет свою жену и едет в Маньчжурию, Китай. Там он становится свидетелем жуткого преступления и решает вступиться за жертву. Тем временем его жену вызывает на допрос в военную полицию ее друг детства, и сообщает, что женщина, которую привез Юсаку из Манчьжурии, умерла. Его жену начинает терзать ревность, но вскоре она узнает об истинных намерениях мужа.

"А завтра весь мир" (Und morgen die ganze Welt)

По сюжету картины режиссера Юлии фон Хайнц, Германию поразила серия жестоких расистских террористических атак. 20-летняя Луиза присоединяется к подразделению "Антифа", чтобы противостоять восстанию неонацистского движения. Вскоре ситуация обостряется, и Луиза и ее друзья начинают задумываться, может ли насилие когда-либо стать законным политическим ответом на фашизм и ненависть.

"Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman)

Фильм совместного производства Венгрии, Канады и США с британской актрисой, звездой сериала "Корона" и фильма "Гарент Джонс" Ванессой Кирби в главной роли, снят режиссером Корнель Мундруцо.

В центре сюжета - Марта и Шон, которые совсем скоро станут родителями. Героиня Ванессы Кирби решает провести роды дома, где ей должна помогать акушерка. Однако, в итоге ребенок погибает, а акушерке предъявляют обвинения в халатности. После этого Марте предстоит не только справиться с горем, но и разобраться в непростых отношениях с мужем и своей авторитетной матерью.

"Nowhere Special"

В фильме режиссера Уберто Пазолини звезда мини-сериала BBC "Война и мир" Джеймс Нортон играет 35-летнего отца-одиночку, который зарабатывает мытьем окон и уделяет все свое время воспитанию 4-летнего сына Майкла. Его мать сразу же после рождения бросила их. Между отцом и сыном сильная связь, бескорыстная любовь и полная самоотдача и забота. Однако персонажу Джеймса Нортона осталось жить всего несколько месяцев, которые он решает провести в поисках идеальной семьи, которая усыновила бы Майкла.

Н. Гасымова