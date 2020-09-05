Очередной успешный показ балета Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в России

3 сентября на Приморской сцене Мариинского театра состоялся очередной показ новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Как сообщает Day.Az, именно премьерой балета Ф.Амирова 14 августа открылся V Международный Дальновосточный фестиваль "Мариинский" (художественный руководитель фестиваля, директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев). Он стал важным и историческим событием в культурный жизни России, так как это была первая театральная премьера за все время пандемии не только в России, но также во всем музыкальном мире.

Хореограф-постановщик и автор новой версии балета - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, всемирно известный хореограф Эльдар Алиев (Россия/США), дирижер и музыкальный руководитель спектакля - Эйюб Гулиев (заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета), художник-постановщик - Петр Окунев (Санкт-Петербург), художник по свету - Сергей Мартынов (Санкт-Петербург), видеохудожник - Вадим Дуленко (Санкт-Петербург). В спектакле принимали участие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра - Саки Нисида (Япония) (Шехерезада), Флория Катерина (Нурида), Канат Надирбек (Шахрияр) и Юрий Зиннуров (Раб).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе (в день спектакля по городу прошелся сильный тайфун), спектакль состоялся при полном аншлаге. По завершению балета зрители стоя аплодировали всем участникам спектакля.

Добавим, что накануне также состоялась встреча постановочной группы с директором и художественным руководителем Мариинского театра с маэстро Валерием Гергиевим, который в рамках программы фестиваля исполнил оперы Джузеппе Верди ("Дон Карлос", "Аида"), Пьетро Масканьи ("Сельская честь") и Рихарда Вагнера ("Нюрнбергские мейстерзингеры").

Поздравив дирижера Эйюба Гулиева и главного балетмейстера Эльдара Алиева с успешной премьерой, маэстро Валерий Гергиев предложил расширить "географию" и показать балет "1001 ночь" также в Санкт-Петербурге и Москве, при этом он выразил уверенность в том, что любители балетного искусства в двух столицах не останутся равнодушными к музыке и хореографии балета Фикрета Амирова.

Н. Гасымова