Народные артисты Азербайджана откроют юбилейный сезон в Большом театре в Москве

Оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" открывает 6 сентября 245-й сезон Государственный академический Большой театр России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Генеральный директор театра Владимир Урин сообщил, что спектакль будет представлен звездным составом исполнителей главных партий, среди которых Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева.

Анна Нетребко призналась, что очень волнуется из-за исполнения новой партии. "Даже голос дрожит. Мы все эти месяцы жили мечтой вернуться на эту сцену", - сказал Эльчин Азизов.

Самая высокая цена на билеты на "Дон Карлос" с участием мировых звезд составляет 15 тысяч рублей, уточнил Урин, отвечая на вопрос о билетах, стоимостью больше ста тысяч рублей.

Директор ГАБТ пояснил, что театр открывает сезон раньше на десять дней для того, чтобы 6, 8 и 10 сентября показать "Дона Карлоса", который из-за карантина не был представлен зрителю в июне.

Владимир Урин заверил, что все требования Роспотребнадзора в театре стараются соблюдать, но, учитывая обстановку в мире и стране с коронавирусом, в Большом "готовы к любым поворотам ситуации".

Из-за вынужденного простоя убытки ГАБТ составили более миллиарда рублей. Потери от реализации билетов и отмененных гастролей отразятся в том числе и на гонорарах артистов, к чему сами исполнители относятся с пониманием.

Генеральный директор Большого театра сообщил о предстоящих премьерах в 2020 году - балеты "Четыре персонажа в поисках сюжета", "Танцемания", "Времена года", "Сделано в Большом", а также опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".