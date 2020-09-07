Мировые кинозвезды в бакинском "Шанхае". Представлен фильм немецкого режиссера Файта Хелмера

На мировых киноплатформах представлен фильм немецкого режиссера Файта Хелмера "Найти... и полюбить", который снят в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фильм снят в копродукции Германии и Азербайджана в 2018 году.

В фильме подобран потрясающий и очень яркий состав, звезды мирового кинематографа - Мики Манойлович (Сербия), Чулпан Хаматова (Россия), Дени Лаван (Франция), Пас Вега (Испания), а также Майя Моргенштерн (Румыния), Фрэнки Уоллах (Франция), Манал Исса (Ливан) и Ирмена Чичикова (Болгария). В интернациональном составе фильма также приняли участие сценарист Леони Гайзингер (Германия), композитор Сирил Морин (Франция), художники Бачо Махарадзе и Мухран Махарадзе (Грузия) и другие.

Фильм снят в жанрах комедии и драмы. "Найти... и полюбить" - история поиска любви, рассказанная при помощи языка мимики и жеста, смеха и печали, желания и надежды. Основная часть съемок проходила в Азербайджане, в одном из старейших кварталов Баку, который в народе называют "Шанхай", а некоторые кадры сняты в Грузии. Создатели фильма неслучайно выбрали Азербайджан, в этой стране, находящейся между Европой и Азией на бывшем Великом шелковом пути, пересекаются различные культуры и религии.

По сюжету, путь машиниста поезда Нурлана (Мики Манойлович), пролегает по знакомому маршруту - помимо живописных долин, гор и речушек он проходит через жилой квартал, который состоит из старых домов. Там, прямо на железнодорожных путях кто-то пьет чай, кто-то играет в нарды, дети гоняют мяч, а женщины сушат белье на веревках поперек рельсов. Местные жители не всегда успевают расчистить поезду дорогу, и их вещи, цепляясь за вагоны, прямиком направляются в депо. Нурлан раз за разом возвращает их владельцам. Однажды за поезд зацепился предмет женского белья, но отыскать его обладательницу оказывается непростой задачей. Нурлан не сдается, ведь он уже видит таинственную незнакомку в своих снах и теперь не успокоится, пока не найдет ее.

Особенность этой трогательной истории в том, что все герои чудесным образом обходятся без слов, а музыка становится одной из самых важных составляющих фильма. По словам создателей, они стремились подчеркнуть чувства и эмоции главных героев музыкальными композициями. К примеру, для женских персонажей были подобраны старые азербайджанские эстрадные песни.

"Кино - это, по сути, истории, рассказываемые через картинки и звук, но это не обязательно должны быть слова. Я не ставил задачей просто исключить диалоги из сценария, для меня важно было избавиться от слов, но при этом сохранить смысл истории, не дать ему потеряться. И это, конечно же, повлекло за собой очень трудоемкую работу над сценарием. Но, я думаю, что конечный результат станет уникальным опытом для зрителей", - говорит режиссер и сценарист фильма Файт Хелмер.

Кстати, Файт Хелмер неоднократно был в Баку, давал мастер-классы. Его фильм "Абсурдистан", снятый в Азербайджане в 2008 году, неоднократно удостаивался международных премий.