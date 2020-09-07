Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Берлине

12 сентября в зале "Kulturstall auf dem Gutshof" в Берлине (Германия) состоится концерт молодой азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Нармин Наджафли, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В исполнении пианистки прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Фридерика Шопена.

Отметим, что Нармин Наджафли родилась в 1996 году в Баку. Она - выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля. В настоящее время проходит обучение в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Выступления Наджафли с успехом проходили во Франции, США, Италии, России, Бельгии и Великобритании.