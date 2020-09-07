https://news.day.az/culture/1268744.html Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Берлине
Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Берлине
12 сентября в зале "Kulturstall auf dem Gutshof" в Берлине (Германия) состоится концерт молодой азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Нармин Наджафли, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
В исполнении пианистки прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Фридерика Шопена.
Отметим, что Нармин Наджафли родилась в 1996 году в Баку. Она - выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля. В настоящее время проходит обучение в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Выступления Наджафли с успехом проходили во Франции, США, Италии, России, Бельгии и Великобритании.
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