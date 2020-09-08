Азербайджанский режиссер вступает в борьбу за "Золотого льва" - ВИДЕО
11 сентября фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) будет показан на 77-м Венецианском международном кинофестивале, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.
Напомним, что впервые в истории отечественного кинематографа фильм азербайджанского режиссера включен в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля и будет бороться за главную награду - "Золотого льва".
Кинолента рассказывает об истории любви молодого человека по имени Давуд. С мечтающим о настоящей семье и верящим, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь, Давудом случается череда неожиданных происшествий...
Авторы сценария - Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик - Эльшан Аббасов, композитор - Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры - Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.
В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.
Хронометраж фильма - 88 минут.
77-й Венецианский международный кинофестиваль проходит с 2 по 12 сентября 2020 года.
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