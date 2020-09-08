A.LI презентовал новую песню

Юный исполнитель Али Агаларов, выступающий под псевдонимом A.LI, выпустил второй трек под названием "Брюс Ли", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Всем привет! Ну что, новая песня "Брюс Ли" на цифровых площадках и моем YouTube, переходите по ссылке в сториз", - написал A.LI на своей странице в Instagram.

Напомним, что в середине августа вышел первый трек A.LI "Еду на капоте" в стиле современного рэпа.

A.LI давно проявляет интерес к музыке и творчеству, увлекается стилем исполнения Элджея и Pharaoh.

"Я очень люблю музыку, особенно стили "рэп" и "андерграунд", а когда появилось новое направление в этом жанре как new school (Pharaoh, Элджей и Morgenshtern), я и решил начать заниматься музыкой сам. Мой папа артист, и он меня вдохновляет своим примером. Мне очень нравится творчество, и то, что у меня появилось любимое занятие. Я всем советую не лениться и заниматься тем, что будет вам по душе!" - поделился ранее A.LI.