Азербайджанский фильм признан лучшим в Италии

Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен приза "Лучший художественный фильм" международного кинофестиваля Mirabilia International Film Awards 2020 (Италия),

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend автор картины.

Результаты были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса COVID-19. 9 сентября в 21:00 по итальянскому времени состоится первая онлайн-встреча победителей с "Poltronissima" в Италии.

Фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 55 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...