Керамика сельджукского периода в азербайджанском музее

Азербайджанский национальный музей ковра продолжает проводить лекции известных специалистов на различные темы, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

11 сентября с 17.00 по 18.00 музей приглашает послушать лекцию доктора исторических наук Тариха Достиева "Керамика сельджукского периода".

В ходе лекции будет рассказано об одной из высокоразвитых областей искусства - художественной керамике, сыгравшей важную роль в развитии мусульманской культуры в XI-XII веках в период правления сельджуков.

Также будет предоставлена подробная информация о керамике сельджукского периода, хранящейся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Лекция пройдет на азербайджанском языке.

Ввиду того, что согласно правилам режима карантина, количество участников мероприятия не должно превышать 10 человек, организаторы просят зарегистрироваться заранее, перейдя по ссылке.