Названы имена участников команды Азербайджана на международном конкурсе "Во весь голос"

Названы имена участников команды Азербайджана на международном музыкальном телевизионном конкурсе "Во весь голос", сообщает Day.Az со ссылкой на страницу проекта в Instagram.

В команду, которая представит Азербайджан на конкурсе, вошли юные исполнители - Атилла Гариб, Замина Нуруллаева, Эмилия Гаджиева, Лала Гафарова и Назим Мамедов.

На странице проекта также представлены фотографии ребят, сделанные во время репетиций. "Счастливые, энергичные и вдохновленные ребята из команды Азербайджана! Почему столько положительных эмоций? Да потому что на репетицию как на праздник", - отмечено на странице.

Наставник команды - участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России, проживающий в Москве азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров.

"Во весь голос" - это международный музыкальный телевизионный конкурс, в котором принимают участие команды талантливых подростков от 12 до 17 лет из 10 стран.

Напомним, что во втором сезоне проекта "Во весь голос" (2018 год) "Лучшей командой" шоу была названа команда Азербайджана. В ее состав вошли юные исполнители Сабина Гулузаде, Эмин Мамедов и группа "Fireland", ее участники - Айтен Гаджиева, Алия Алиева, Севиль Асадуллаева и Руфат Мамедов. Наставником команды также выступил Эмиль Кадыров.