В Москве представлено искусство азербайджанских мастеров Абшеронской школы

В Государственном музее искусства народов Востока в рамках экспозиции "Избранное за полвека. Живопись графика скульптура Кавказа и Средней Азии" представлено искусство азербайджанских мастеров Абшеронской школы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Посетители музея на Никитском бульваре могут посмотреть картины Таира Салахова, Расима Бабаева и Кямала Ахмедова.

В целом на выставке представлено около сотни произведений выдающихся мастеров, работавших во второй половине ХХ - начале ХХI века и соединивших в своем искусстве художественный опыт Востока и Запада.

По словам организаторов, выставка не столько о противостоянии и борьбе, сколько о "созидании себя": о поисках своего художественного языка и утверждении права быть личностью в контексте собственной и мировой истории и культуры. Как показало время, именно такие художники определили своеобразие национальных школ и получили международное признание, а тесные контакты музейных специалистов с ними позволили формировать коллекцию произведениями, в которых отчетливо выявлялись интенции творчества, а не социальная или политическая ангажированность. Настоящей выставкой музей частично приоткрывает запасники и, продолжая постоянную экспозицию изобразительного искусства Кавказа и Средней Азии, знакомит с художественными процессами и яркими творческими личностями Востока.