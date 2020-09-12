На бакинском бульваре прошел мастер-класс для юных артистов балета

Известный азербайджанский танцор, дважды лауреат национальной премии Азербайджана, обладатель титула "Solo Star Russia 2019", победитель ряда международных, республиканских конкурсов и фестивалей Фарид Казаков провел на Приморском бульваре мастер-класс для юных артистов балета, воспитанников школы "1001 nights".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ф.Казаков отметил высокий профессионализм школы "1001 nights" и всех ее воспитанников. "Это очень талантливые и трудолюбивые дети, грезящие о балете, сцене и высоком искусстве! Конечно же, в этом заслуга всего педагогического состава и в частности, художественного руководителя школы, доктора философских наук по искусствоведению, доцента Университета культуры и искусств - Офелии Зейналовой. Это заслуживает большого уважения и восхищения", - сказал артист.

"Очень приятно осознавать, что в Баку есть школы гимнастики и танца, находящиеся на таком высоком уровне во всех смыслах этого слова! Я со своей стороны, всегда готов проводить подобные творческие встречи и мастер-классы для будущих артистов балета и всячески способствовать творческому и профессиональному развитию и процветанию будущего азербайджанской хореографии!", - добавил Ф.Казаков.