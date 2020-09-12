Культура и история Азербайджана представлена в 15 округах Парижа в рамках Форума диаспорских организаций Франции, сообщили Trend в пресс-службе Ассоциации диалога Франция - Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA), передает Day.Az.

В павильонах ADFA представлены различные издания и литература о культуре, искусстве, истории, обычаях, кухне, туристическом потенциале Азербайджана, а также национальные сладости, организованы музыкальные программы, которые вызвали большой интерес парижан и гостей столицы. Гостям павильона рассказывается о традициях толерантности и мультикультурализма Азербайджана, доносится правда о карабахском конфликте, показываются различные материалы.