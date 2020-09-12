В Азербайджане продлили запрет на работу объектов культуры

В Азербайджане до 30 сентября запрещена деятельность объектов культуры, а также кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных залов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.