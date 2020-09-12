https://news.day.az/culture/1270266.html В Азербайджане продлили запрет на работу объектов культуры
В Азербайджане продлили запрет на работу объектов культуры
В Азербайджане до 30 сентября запрещена деятельность объектов культуры, а также кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных залов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на постановление Кабинета министров Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре