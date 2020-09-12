Эйюб Гулиев рассказал на Международном форуме о вековом юбилее азербайджанского театра

Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев принял участие в Международном культурном форуме, сообщил Trend дирижер, передает Day.Az.

Международный культурный форум (Beijing Art Forum) прошел в онлайн-формате 9-10 сентября, он был организован Национальным центром исполнительных искусств Пекина (NCPA - Beijing National Centre for Performing Arts).

В онлайн-форуме приняли участие 120 известных деятелей культуры из 40 стран мира - генеральные директора, менеджеры и музыкальные руководители крупных оперных театров мира (Королевский театр Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Алжирский оперный театр, Берлинская государственная опера, Израильский оперный театр, Театр Карло Феличе, Римский оперный театр, Театро Реджио, Новый Национальный театр Токио, Королевский оперный театр Маската и другие), художественные руководители престижных музыкальных фестивалей, руководители больших симфонических оркестров (Чикагский симфонический оркестр, симфонический оркестр Филадельфии, Королевский филармонический оркестр) и престижных концертных залов мира (Центр искусств Барбикан, Карнеги-холл, Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди).

По словам азербайджанского дирижера, онлайн-форум открыли мер города Пекина Чен Жининг, министр культуры Китайской Народной Республики Джанг Ксу и руководство Национального центра исполнительных искусств Пекина - президент Ванг Нинг и вице-президент Жу Янг.

После этого по приглашению китайской стороны на форуме выступили 11 докладчиков - генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гелб, генеральный директор оперного театра Ковент-Гарден Алекс Бирд, генеральный директор Национального оперного театра Варшавы Вальдемар Дабровски, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев, генеральный директор оперного театра Колон в Буэнос-Айресе Мария Виктория Алькараз, генеральный директор оперного театра Каира Магди Сабер, артистический директор Люцернского музыкального фестиваля Михаэль Хелфлигер, президент и председатель правления симфонического оркестра Филадельфии Матиас Тарнопольский, исполнительный директор симфонического оркестра Сан Паоло Марчело Лопес, артистический директор оперного центра "Adelaide Festival Centre" Дуглас Готьер и президент культурного центра Сеула Ю Ин Таэк.

Ведущими онлайн-форума были генеральный директор оперного театра Мадрида Игнасьо Гарсиа-Беленгер Лайта и генеральный директор Ассоциации оперных театров Германии Георг Вирталер.

Форум также проходил при поддержке посольства Азербайджана в Китайской Народной Республике. В своем выступлении Эйюб Гулиев говорил о значении и исторической роли оперного театра в развитии музыкальной культуры и исполнительского искусства как в стране, так и во всем регионе, рассказал о последних оперных и балетных премьерах Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета до объявления в стране режима карантина, подчеркнул особую поддержку государства во время пандемии и предстоящих планах по случаю 100-летия оперного театра в 2020 году..