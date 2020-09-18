Жизнь как творческий подвиг

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения великого сына азербайджанского народа, автора Гимна нашей Родины, гениального композитора Узеира Гаджибейли. Каждый день этого выдающегося деятеля культуры Азербайджана был посвящен созидательному труду в самых разных областях: от учительства в сельской школе, ежедневной работы публициста и просветителя, до статуса Академика и Депутата Верховного Совета СССР, от организации многочисленных исполнительских коллективов - оркестров, хоров, ансамблей, исследования теоретических основ азербайджанской народной музыки, до основания консерватории и Союза композиторов Азербайджана. Но все эти области кипучей всесторонней деятельности не могли заслонить его главной Миссии: создания новой музыки Азербайджана.

Трудно поверить, что в 22 года, не имея профессионального музыкального образования, Узеир Гаджибейли смело берется за решение невероятно сложной и оригинальной задачи: впервые в истории культуры он создает синтез европейской оперы и искусства мугамата, подарив миру абсолютно новый жанр - МУГАМНУЮ ОПЕРУ.

Обладая удивительной художнической харизмой и даром убеждения, Уз.Гаджибейли привлекает к реализации своей новаторской идеи интеллигенцию того времени. И уже в январе 1908 года в Тагиевском театре при огромном стечении народа был представлен уникальный образец нового вида музыкального искусства - мугамная опера "Лейли и Меджнун".

Славная история этого гениального произведения неоднократно становилась предметом исследования многих музыковедов и теоретиков искусства, пытавшихся проникнуть в суть музыкального изобретения Уз.Гаджибейли. Но никакие теоретические изыскания не могут объяснить нам феномен "Лейли и Меджнун", произведения, вобравшего в себя мистическую ауру образов юных Лейли и Гейса, тайну недосягаемой мечты и постигшей влюбленных жестокой судьбы. Эта трогательная старинная легенда воплощена молодым, начинающим композитором в выразительных мугамных импровизациях, возвышенных хоровых сценах, в пленительной мелодике оркестровых эпизодов, в зрелищности и динамике оперной драматургии.

Таким образом, был наведен и первый " мост" между музыкальными традициями Востока и Запада, открывший беспримерные перспективы развития для многих внеевропейских культур.

В 2008 году мы еще раз убедились в магически притягательной силе этого шедевра: в дни празднования 100-летия оперы во всем мире в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО выстроилась огромная очередь за билетами на спектакль. Кроме того, следует заметить, что "Лейли и Меджнун" - единственная опера в мире, с которой неизменно со дня создания открывается каждый сезон в Театре оперы и балета, и всегда при полном аншлаге.

Итак, на благодатную почву музыкальных традиций Азербайджана были брошены семена, давшие впоследствии богатые всходы: была заложена основа оркестровой культуры и профессионального музыкального образования, был открыт путь к поиску новых видов сочетания европейских жанров и мугама, стал возможным выход музыки Азербайджана за пределы Республики и, наконец, как венец этих многочисленных процессов - была создана уникальная композиторская школа Азербайджана. Ведь никто не станет сегодня оспаривать того, что ни одна мусульманская страна в ХХ веке не смогла дать миру композиторов ранга Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и Фикрета Амирова.

Любимое детище Уз.Гаджибейли, основанный в 1934 году Союз композиторов Азербайджана, сыграл огромную роль в решении этих сложных творческих задач. В результате гигантской организаторской и творческой деятельности Союза композиторов фактически "с нуля" была создана широкая инфраструктура музыкальной жизни Республики. В разные годы работу Союза в качестве Председателя, после самого Узеира Гаджибейли, возглавляли: его ученик, а впоследствии - соратник - Сеид Рустамов, выдающийся композитор и педагог - Гара Гараев, творец замечательных образцов песенной и эстрадной музыки - Тофиг Кулиев. Немало сил работе Союза композиторов в качестве первых секретарей отдали известные композиторы Рауф Гаджиев, Акшин Ализаде, Васиф Адигезалов.

И сегодня этот творческий Союз профессиональных композиторов и музыковедов продолжает и развивает на новом этапе традиции своих великих предшественников.

Благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева в 2007 году Союзу композиторов было возвращено историческое здание на улице Хагани 55. После долгих лет скитаний наш творческий Союз смог возобновить работу в прекрасных условиях. Впервые в здании СК был установлен памятник Узеиру Гаджибейли. В 2009 году после капитального ремонта в торжественной обстановке начал свою работу уютный концертный зал имени Уз.Гаджибейли, а вход в него украшает великолепный портрет композитора кисти Таира Салахова.

Каждый год в сентябре в рамках Международного музыкального фестиваля имени Уз.Гаджибейли СК вырабатывает свою собственную программу, состоящую из цикла концертов камерной музыки, а также научных конференций. Отрадно отметить, что несмотря на неугасающий и многолетний интерес к теме "УЗЕРИАНЫ" (здесь достаточно вспомнить фундаментальные труды академика Земфиры Сафаровой), нас не перестают удивлять все новые и новые неизвестные факты о жизни, творчестве композитора, а также судьбы его произведений.

Большое внимание и интерес широкой музыкальной общественности зарубежных стран привлекли, созданные по инициативе СК, новые брошюры, переведенные на английский язык. Написанные в популярной форме (а иногда, даже в манере детектива) эти брошюры уже 2 года распространяются во многих странах во время творческих командировок и концертов членов Союза композиторов.

Огромный вклад в дело увековечивания творчества Узеира Гаджибейли внес замечательный по широте охвата и по качеству выполнения проект "ÜZEYİR DÜNYASI" Фонда Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Будучи координатором и главным редактором этого грандиозного проекта, мне посчастливилось не только работать над новыми изданиями произведений композитора, но и наблюдать, с каким энтузиазмом и полной отдачей трудились все члены нашего творческого Союза, вовлеченные в эту интереснейшую работу. Были созданы новые труды об Уз.Гаджибейли, где рассматриваются его жизнь и творчество с позиций XXI века, на отличном полиграфическом уровне было издано полное собрание сочинений.

В 2017 году СК учредил новую почетную медаль "ÜZEYİR HACIBƏYLİ" - первый номер которой был представлен Первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой за многолетний фундаментальный проект "ÜZEYİR DÜNYASI". Также почетной медали удостоены народный писатель Анар - за фильм " Аккорды долгой жизни", председатель Тюрксоя, профессор Дюсен Касеинов - за успешную организацию постановки оперы "Кероглу" в тюркоязычных странах, главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев - за постановку оперетты "Аршын мал алан в 28 зарубежных странах и др.

Еще один штрих, который мне кажется очень важным: человеческий облик Уз.Гаджибейли, его деяния и творчество представляют собой не только богатейший материал для изучения, но также являются высоким образцом духовного совершенства. Насколько революционны были его открытия в творчестве, насколько героически и даже воинственно звучат лучшие страницы его музыки (как, например, Увертюра и хор "Ченлибель"), настолько скромным и сдержанным был характер этого удивительного Человека с большой буквы.

Все, кому посчастливилось его знать и с ним общаться, а это были наши Учителя - Гара Гараев, Фикрет Амиров, Джевдет Гаджиев - всегда отмечали его мудрость, уравновешенность и тонкое чувство юмора. Все эти качества Личности создавали вокруг него атмосферу доброжелательности и искренности.

К великому сожалению, в этом году в связи с эпидемией короновируса фестиваль имени Узеира Гаджибейли не может состояться. Мы глубоко опечалены этим обстоятельством и очень надеемся на скорое восстановление прекрасных музыкальных традиций нашего города.

В это суровое время не только пандемии, но не менее опасной, всеобщей переоценки ценностей (и особенно, духовных) во весь рост встает перед нами благородный образ великого азербайджанца - Узеира Гаджибейли - звучит его жизнеутверждающая, солнечная Музыка, переполняя нас чувствами безмерного восхищения, гордости и благодарности.

Председатель Союза композиторов Азербайджана,

профессор Франгиз Ализаде