Названо имя представительницы Азербайджана на международном конкурсе "Ты супер!"

15-летняя Ханым Ахмадиева из Баку представит Азербайджан в четвертом сезоне международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новый сезон проекта на российском телеканале НТВ стартует 20 сентября.

Ханым - общительный, старательный и очень добрый ребенок. Петь девочка начала в шесть лет. Главная мечта Ханым - стать профессиональной певицей, отмечено на сайте НТВ.

В четвертом сезоне "Ты супер!", как и в суперсезоне, примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона. Ханым Ахмадиева участвовала в третьем сезоне проекта (2019 год).

В этом году покорять профессиональное жюри и завоевывать любовь зрителей будут 58 конкурсантов из России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Грузии и других стран.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан на конкурсе "Ты супер!" представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова, во втором сезоне проекта (2018 год) - Намиг Джабраилов и Самед Новрузов, в третьем сезоне (2019 год) участвовала Ханым Ахмадиева. Также в 2017 году в проекте "Ты супер! Танцы" от Азербайджана выступали Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.