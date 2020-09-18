Азербайджанский режиссер поставил спектакль в Болгарии

По случаю 135-летия выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли в Музыкальном театре "Kadriye Latifova" в городе Кырджали (Болгария) будет представлена музыкальная комедия "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан"), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Проект реализован при организационной поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия, министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны в Болгарии.

Режиссер спектакля - главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев, художник-постановщик - Томиана Томова-Начева.

Премьера спектакля планируется в середине октября.

"Аршин мал алан" - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Действие оперетты происходит в Шуше - городе, где вырос композитор.