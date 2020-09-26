Бакинский книжный центр реализует проект "Сказочный Азербайджан"

Бакинский книжный центр совместно с посольством Азербайджана в России и по инициативе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) реализует проект "Сказочный Азербайджан", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект подготовлен в рамках цикла интерактивных мероприятий РГДБ "Здравствуй, сосед!", посвященных культуре различных народов.

В рамках проекта большому сообществу зрителей будет представлена редкая возможность услышать азербайджанские народные сказки в исполнении известных актеров, писателей и общественных деятелей, среди которых народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов и Мехрибан Зяки, заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова, исследователь Баку Фуад Ахундов, директор Бакинского книжного центра, писатель, публицист Гюнель Рзаева, актер и режиссер Кямран Агабалаев.

28 сентября-3 октября (в 21:00) слушатели смогут насладиться в рамках проекта "Сказочный Азербайджан" азербайджанскими народными сказками. Проект будет представлен на официальных страницах в социальных сетях Бакинского книжного центра и Российской государственной детской библиотеки.