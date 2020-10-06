Союз композиторов Азербайджана обратился к музыкантам мира с призывом осудить агрессию Армении

Союза композиторов Азербайджана обратился к музыкантам мира с призывом осудить оккупационную политику Армении и активно поддержать Азербайджан в его справедливой освободительной борьбе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На протяжении более трех десятилетий Армения оккупирует двадцать процентов территории Азербайджана, куда входят Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов республики. В результате варварских действий армянских фашистов города и села этих территорий превратились в руины с полностью разрушенной инфраструктурой. С насиженных мест, с исконных земель, под страхом смерти были насильственно изгнаны до одного миллиона мирных азербайджанских жителей.

На оккупированных территориях Азербайджана были безжалостно уничтожены многочисленные исторические и культурные памятники: 13 архитектурных и археологических объектов мирового значения, 292 памятника культуры республиканского и 330 местного значения, в том числе - музеи, монументальные и мемориальные памятники, образцы декоративно-прикладного искусства, сады, парки, заповедники.

Древний город Шуша, являющийся колыбелью азербайджанской музыкальной культуры, город, где родились всемирно известные музыканты и композиторы - гениальный Узеир Гаджибейли, Ниязи, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Афрасияб Бадалбейли, Сулейман Алескеров, Ашраф Аббасов и др., вот уже 30 лет находится под вражеской оккупацией.

Сегодня азербайджанский народ поднялся на справедливую борьбу за освобождение своих исторических земель. Азербайджанские композиторы также вносят свой весомый вклад в эту борьбу за освобождение Родины, создают произведения в разных жанрах, посвященных Карабаху. Представители как старшего, так и молодого поколения, в том числе известные композиторы Полад Бюльбюльоглы, Эльдар Мансуров, Джаваншир Гулиев, Фаик Суджаддинов, Азад Захид, Эльза Сеидджахан, Вугар Джамалзаде, а также молодые - Турал Мамедли, Илаха Исрафилова, Фарид Фатуллаев и др., создают песни и марши на патриотическую тему. Их произведения исполняются на различных каналах республиканского телевидения и радио, снимаются клипы.

В эти дни Союз композиторов Азербайджана в Фонд помощи славной Азербайджанской Армии перечислил 10 тысяч манатов.

Азербайджан ведет справедливую борьбу за свою территориальную целостность. Президент Азербайджанской Республики, главнокомандующий нашими Вооруженными Силами Президент Ильхам Алиев решительно заявил: "Наше дело правое! Мы победим! Карабах наш, Карабах - Азербайджан!".

Союз композиторов Азербайджана решительно осуждает руководство Армении и её сторонников, которые совершили тяжкие преступления против человечности. Мы призываем международное сообщество, особенно музыкантов всего мира, активно поддержать Азербайджанскую Республику в ее справедливой освободительной борьбе".

Напомним, что утром 27 сентября вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел городов и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана убиты 25, ранены 127 гражданских лиц. В негодное состояние пришли 56 гражданских объектов и 313 жилых домов.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.