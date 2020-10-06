https://news.day.az/culture/1277262.html Назначен директор киностудии «Азербайджанфильм»
Назначен директор киностудии «Азербайджанфильм»
Фариз Ахмедов назначен директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов подписал приказ.
Отметим, до этого назначения обязанности директора киностудии исполнял Назим Гусейнов.
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