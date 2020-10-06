Назначен директор киностудии «Азербайджанфильм»

Фариз Ахмедов назначен директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. 

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов подписал приказ.

Отметим, до этого назначения обязанности директора киностудии исполнял Назим Гусейнов. 