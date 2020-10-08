Видади Мурадов: Президент Ильхам Алиев пишет одну из самых славных страниц истории Азербайджана

27 сентября вооруженные силы Армении, начав широкомасштабную провокацию, подвергли позиции азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра. После этого Вооруженные силы Азербайджана перешли в контратаку. В результате успешных боевых действий, проведенных азербайджанской армией под руководством нашего Верховного главнокомандующего, от врага был освобожден ряд наших территорий, долгие годы бывших под оккупацией. В этих местах сейчас развевается азербайджанский флаг.

Армения, беспомощная перед лицом азербайджанской армии, вероломно стреляет по нашему гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В результате артиллерийского обстрела противника по Тертеру серьёзный ущерб были нанесён мастерской по производству ковров Открытого акционерного общества "Азерхалча". Из 78 человек, работающих в мастерской, 71 - женщины. То, что армяне открыли огонь именно по ковровой мастерской, в очередной раз показывает, что это террористическое государство нацелено на мирное население Азербайджана, особенно на женщин.

Об этом Day.Az заявил Председатель правления Открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов.

Председатель правления заметил, что большинство сотрудников Тертерского филиала "Азерхалча" - вынужденные переселенцы, они ткут Карабахские ковры. Не случайно, что армяне, на протяжении многих лет претендующие как на Карабах, так и на карабахские ковры, нацелились именно на эту мастерскую.

Видади Мурадов сказал: "Памятники, древние письменные источники и другие неоспоримые факты, большинство из которых были уничтожены армянскими вандалами, доказывают, что Карабах - это историческая азербайджанская земля. Ковры, ткущиеся здесь веками, узоры, отраженные на них, также показывают, что Карабах является одним из древних культурных центров Азербайджана. Ковроткачество занимало ведущее место среди многих ремёсел Карабаха. Каждый сотканный здесь ковёр - яркий пример богатой фантазии и таланта карабахских мастеров. В многочисленных оригинальных ковровых узорах, относящихся к Карабахской группе азербайджанских ковров, отражены традиции, сформированные веками. Как и в других группах ковров Азербайджана, на карабахских коврах также есть старинные турецкие печати-дамги. Нет ни одного карабахского ковра, где не было бы турецкой печати".

Видади Мурадов сказал, что азербайджанский ковродел ткёт азербайджанский ковёр с узорами и орнаментами, связанными с его мышлением, мировоззрением и мифологией. Претензии армян на азербайджанский ковёр, все большие и малые элементы которого имеют тюркское происхождение и состоят из символов и знаков тюркских племен, - не что иное, как абсурд. По-моему, если наш мир основан на взаимном научном, культурном, политическом, экономическом обмене, то армяне также должны признать, что исторически они получили "достаточно" выгоды от этого обмена, научились у азербайджанских тюрков ткать ковры (и только ткать!). Они должны положить конец неуместным угрозам, поискам "армянского креста" на нашем ковре, границ сепаратисткого образования и подобной армянской символики.

Председатель правления сообщил, что во время военной агрессии Армении против Азербайджана были разрушены наши древние памятники, музеи, разграблены национальные сокровища нашего народа, в том числе ковры. Вынужденные переселенцы, изгнанные со своих исконных земель, не смогли вывезти свои старинные ковры с этих территорий. Наши награбленные ковры впоследствии были сфальсифицированы и представлены мировой общественности в качестве образца искусства враждебной страны. Все ковры, представленные армянами в мире и выставленные в музеях на территории Армении, являются азербайджанскими коврами. Когда смотришь на узоры этих ковров, видно, что они были сотканы в Карабахе азербайджанцами. Меры, предпринятые в последние годы азербайджанским государством в связи с ковроткачеством, также предотвратили эти фальсификации армян. Теперь весь мир знает, что как Карабах - это земля Азербайджана, так и сотканные здесь ковры являются образцами древнего искусства, принадлежащего нашему народу.

Отметив неслучайность создания первого филиала "Азерхалча" именно в Карабахе - в Физулинском районе, Видади Мурадов добавил, что это результат отношения государства к ковроткачеству как к сильному идеологическому фактору: "Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, создание ковровых фабрик в городе Горадиз Физулинского района, в посёлке Гузанлы Агдамского района, в посёлке для вынужденных переселенцев из Джебраила, сохранение карабахских ковров в этих мастерских было анонсом, очередным этапом возвращения наших исторические земель. В скором времени после прекращения оккупации строительство таких фабрик в Карабахе, историческом центре ковроткачества, будет продолжено. Очередные филиалы "Азерхалча" будут открыты в Шуше, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине и Кельбаджары. Ходжалы - один из исторических центров ковроткачества Карабаха. Оригинальные карабахские ковры ткали в ходжалинских населённых пунктах Мешели, Джемилли, Косалар, Башкенд, Ялоба, Джавадлар, Джанхесен. Армянские вандалы совершили в Ходжалы самый страшный геноцид XX века, полностью разрушили этот древний город. Во время агрессии Армении против Ходжалы были уничтожены и наши ковры, рассказывавшие о нашей древней истории. Согласно соответствующему распоряжению главы государства в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района должен быть создан Ходжалинский филиал "Азерхалча". Благодаря воле нашего Верховного Главнокомандующего, единству нашего народа, решимости нашей армии скоро от оккупации будет освобожден и Ходжалы. В будущем мы создадим Ходжалинский филиал "Азерхалча" в самом Ходжалы. В освобождённый город Джебраил мы также перенесем Джебраилский филиал, созданный в Билясуварском районе. Джебраилские ткачихи с нетерпением ждут того дня, когда вернутся на свои исконные земли, создадут в центре района ковровую мастерскую. При постоянной заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшее время будут восстановлены город Джебраил и другие населенные пункты района, а одним из первых построенных объектов там станет ковровая фабрика".

Председатель Правления довел до общественности слова ткачих филиала "Азерхалча" в поселке Гузанлы, некогда работавших на ковровой фабрике в Агдаме, их своеобразное послание нашему обществу: "Успешное контрнаступление наших Вооруженных сил создало твердую веру, что вскоре будут освобождены все наши оккупированные земли, в том числе и город Агдам. Даже если ненавистный враг будет стрелять по мирному населению, по посёлку Гузанлы, где мы живем, он никогда не сможет нас запугать. Мы полагаемся на нашего Верховного Главнокомандующего и нашу победоносную армию. Наше самое большое желание - возвращение на родные земли. Мы уверены, что в ближайшее время и в городе Агдам будет создана современная ковровая фабрика, мы передадим это предприятие жителям Гузанлы и будем работать в Агдаме".

Видади Мурадов выразил одно из самых больших желаний азербайджанских ковроткачей: "Одно из самых больших желаний азербайджанских ковроделов - провести выставку карабахских ковров и международный фестиваль ковров в нашем историческом городе Шуша. Верим, что реализуем это в ближайшее время. Уверены, что наша территориальная целостность скоро будет восстановлена. Мы благодарны нашему Верховному Главнокомандующему за то, что он подарил нам эту радость и гордость. Президент Ильхам Алиев пишет одну из самых славных страниц истории Азербайджана. Он меняет ход многовековой истории, восстанавливает историческую справедливость и реализует величайшую мечту нашего народа. Армия, возглавляемая таким Верховным главнокомандующий, как Презиеднт Ильхам Алиев, несокрушима, народ и государство, Лидером, Президентом которого является Ильхам Алиев, непобедим. Как отмечалось в обращении главы государства к народу от 4 октября, мы являемся сторонниками справедливости, мы переживаем самые славные моменты нашей истории. Мы правы, мы победим! Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!".