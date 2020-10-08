Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать

Политика руководства Армении агрессивна, ракетный обстрел мирных жителей бесчеловечный поступок, сказала Trend художественный руководитель ансамбля Lumineux Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Наала Барателия, переехавшая в Азербайджан из Грузии, передает Day.Az.

"Очень переживаю, подвергать ракетному обстрелу мирное население - недопустимо. Обстрелы азербайджанских городов, находящихся за пределами зоны боевых действий, должны быть прекращены. Если снаряд попадет в густонаселённый пункт, может быть огромное количество жертв среди мирных жителей. По сей день в результате армянских провокаций погиб 31 и ранены 154 мирных жителя. Армянская сторона грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, что еще раз демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику этой страны. Считаю, что мировая общественность должна отреагировать на это", - отметила она.

Наала Барателия подчеркивает, что желает азербайджанским военнослужащим выполнить свой долг, освободив родную землю от захватчиков.

"Мультикультурализм и толерантность имеют исторические корни в Азербайджане, развиваются и поддерживаются на государственном уровне. Я проживаю в Азербайджане около 30 лет, здесь созданы условия для комфортного проживания и творческого развития. Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать.

Безусловно, я полностью поддерживаю политику азербайджанского государства, территориальная целостность страны должна быть восстановлена.

Переживаю за всех ребят, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Азербайджана, они героически выполняют свой долг. Желаю им выполнить свою священную миссию, и живыми, здоровыми вернуться в свои дома к родным и близким", - добавила она.