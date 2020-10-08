Политика руководства Армении агрессивна, ракетный обстрел мирных жителей бесчеловечный поступок, сказала Trend художественный руководитель ансамбля Lumineux Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Наала Барателия, переехавшая в Азербайджан из Грузии, передает Day.Az.

"Очень переживаю, подвергать ракетному обстрелу мирное население - недопустимо. Обстрелы азербайджанских городов, находящихся за пределами зоны боевых действий, должны быть прекращены. Если снаряд попадет в густонаселённый пункт, может быть огромное количество жертв среди мирных жителей. По сей день в результате армянских провокаций погиб 31 и ранены 154 мирных жителя. Армянская сторона грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, что еще раз демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику этой страны. Считаю, что мировая общественность должна отреагировать на это", - отметила она.

Наала Барателия подчеркивает, что желает азербайджанским военнослужащим выполнить свой долг, освободив родную землю от захватчиков.

"Мультикультурализм и толерантность имеют исторические корни в Азербайджане, развиваются и поддерживаются на государственном уровне. Я проживаю в Азербайджане около 30 лет, здесь созданы условия для комфортного проживания и творческого развития. Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать.

Безусловно, я полностью поддерживаю политику азербайджанского государства, территориальная целостность страны должна быть восстановлена.

Переживаю за всех ребят, которые сражаются в рядах Вооруженных сил Азербайджана, они героически выполняют свой долг. Желаю им выполнить свою священную миссию, и живыми, здоровыми вернуться в свои дома к родным и близким", - добавила она.