Театр юного зрителя поддержал ВС Азербайджана

Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) перечислил денежные средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, для поддержки нашей армии в боях на передовой, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Коллектив отмечает, что Вооруженные силы Азербайджана демонстрируют большую отвагу и мужество, сражаясь за территориальную целостность Азербайджана.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансирует за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.