Ракетный обстрел Арменией Гянджи – это поступок террористов

Ракетный обстрел Гянджи со стороны вооруженных сил Армении - это поступок террористов, сказал Trend заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов, передает Day.Az.

Отметим, что Гянджа - родной город Бахрама Османова, режиссер подчеркивает, что подвергать артиллерийскому обстрелу мирных жителей - подлый поступок, который противоречит общечеловеческим принципам гуманизма.

"Армянская сторона ни с кем не считается, ведь было достигнуто соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Азербайджан следует принятым соглашениям, а что делает Армения - ведет борьбу с мирным населением. Армения вновь продемонстрировала свое пренебрежение гуманитарными нормами", - сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана.

Бахрам Османов отмечает, что ракетный обстрел Гянджи со стороны вооруженных сил Армении только еще больше демонстрирует их бессилие.

"Армения еще раз продемонстрировала свое истинное лицо. Обстреливать ночью мирных жителей, ни в чем не повинных людей - так поступают фашисты. Это противоречит всем нормам и принципам международного гуманитарного права", - добавил он.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.