Эйюбу Гулиеву вручен "Золотой крест" Венгрии

В посольстве Венгрии в Азербайджане состоялась официальная церемония вручения государственной награды Венгрии - ордена "Золотого креста" главному дирижеру и музыкальному руководителю Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженному артисту Азербайджана, лауреату международных конкурсов Эйюбу Гулиеву, сообщает Day.Az.

В официальной части мероприятия посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркени зачитал поздравительное письмо от венгерского правительства, отметив особые заслуги азербайджанского дирижера в укреплении и развитии культурных связей между двумя странами, рассказал о недавних выступлениях Гулиева с симфоническими оркестрами, другими музыкальными коллективами и знаменитыми исполнителями Венгрии.

Затем Виктор Седеркени вручил азербайджанскому дирижеру орден "Золотого креста" и специальный диплом от президента Венгрии Яноша Адера.

Эйюб Гулиев поблагодарил руководство Венгрии за оказанную высокую честь и большую оценку, данную азербайджанской музыкальной культуре и дирижерскому искусству.

Он также поделился своими воспоминаниями о первых выступлениях в Будапеште, концертах с венгерскими солистами в Карнеги-холл (Нью-Йорк) и Мариинском театре (Санкт-Петербург), выступлении на международном фестивале "Klassz а Parton" с национальном оркестром Венгрии и пианистом Тамашем Ерди, благотворительном концерте с симфоническим оркестром Государственного театра оперы и балета при поддержке Фонда Nargis и посольства Венгрии в Азербайджане в декабре 2019 года.