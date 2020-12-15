Узбекские исполнители исполнили песню "Лачин" в честь победы Азербайджана

Узбекская исполнительница с азербайджанскими корнями Насиба Абдуллаева представила на своей странице исполнение азербайджанской народной песни "Ay Laçın" (Лачин), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Композиция представлена в дуэте с молодым исполнителем Шерзодбеком.

Насиба Абдуллаева - родилась в Самарканде, народная артистка Узбекистана, звезда узбекской эстрады. Исполняет песни на узбекском, русском, азербайджанском, таджикском, туркменском, фарсидском, турецком языках. Самые популярные из азербайджанских песен - "Qara göz" ("Черноглазая") и "Nigaranam" ("Беспокоюсь"). Певица часто представляет свои композиции в странах Средней Азии и Востока. Неоднократно выступала в Баку с сольными концертами.