Сергей Безруков, Константин Райкин и другие поздравили Азербайджанский театр со 100-летием

Народные артисты России Константин Райкин, Евгений Князев и Сергей Безруков, а также известный актер Сергей Фролов поздравили Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна со 100-летним юбилеем, сообщает Day.Az.

Известные актеры записали видеообращения, в которых желают азербайджанскому театру долгих лет процветания.

Художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России, актер, режиссер, продюсер Сергей Безруков отмечает, что в связи с пандемией и карантинными мерами театры оказались в сложной ситуации.

"Все сейчас непросто - мы в Москве играем на 25 процентов зрителей, у вас театры пока закрыты. Я желаю, чтобы наконец пришел зритель в театр. А вы не сдавайтесь, потому что искусство вечно... Самое главное, не теряйте бодрости духа... Театр вечен, помните об этом!" - сказал он.

Художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России, актер, педагог Константин Райкин поделился теплыми воспоминаниями о визите в Баку.

"Дорогие коллеги из Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, от всей души поздравляю с вашим днем рождения. Мне очень приятно вспоминать те короткие, прекрасные, насыщенные дни наших гастролей у вас в гостях, вашу сердечность, доброжелательность, профессиональность, которые мы ощутили. Желаю всяческого процветания и успеха!" - сказал Райкин.

Театральный педагог, ректор Театрального института имени Щукина, актер Театра имени Вахтангова, народный артист России Евгений Князев в своем видеообращении отметил важное значение театра в жизни людей.

"Я как представитель театральной школы готов к сотрудничеству с Русским драматическим театром, мы готовы подготовить для вас новые кадры, если вы этого захотите. Желаю преодолеть условия, в которых мы все находимся, и чтобы и у вас, и у нас было яркое будущее!" - подчеркнул Князев.

А вот актер Сергей Фролов обратился к коллегам из Бакинской русдрамы на азербайджанском языке.

"100-летие - большая дата. Ваш театр жив и прекрасен. Мы когда-то приезжали на гастроли с Людмилой Гурченко. Публику вашу не забыть. С праздником!" - сказал он.

Отметим, что в связи с вековым юбилеем Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна письма, телеграммы, видеосообщения приходят со всех концов света.

В связи с юбилеем азербайджанский театр получил поздравительные письма от Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Московского академического театра сатиры, Московского академического театра имени В. Маяковского, Малого театра, Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", Тбилисского государственного русского профессионального драматического театра им. А. Грибоедова и других учреждений культуры.