https://news.day.az/culture/1303281.html Мири Юсиф презентовал видеоклип на песню "Hayatım" - ВИДЕО
Мири Юсиф презентовал видеоклип на песню "Hayatım" - ВИДЕО
В социальной сети презентован видеоклип народного артист Азербайджана Мири Юсифа (Мири Юсиф Мирбабаев) на песню "Hayatım", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Песня вошла в его новый альбом "Al Təyyarə", предназначенный для турецкой эстрады.
Автор композиции "Hayatım" - Джай Хуна. Аранжировик - Ариф Зейналов, режиссер клипа - Зяки Багиров.
В новый альбом "Al Təyyarə" вошли 12 песен. Среди них и новые, написанные специально для турецкого музыкального рынка и всем хорошо известные хиты, которые он записал заново на турецком языке. Релиз альбома состоится при поддержке компании DMC, которая будет продвигать нашего соотечественника в турецком шоу-бизнесе.
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