Мири Юсиф презентовал видеоклип на песню "Hayatım"

В социальной сети презентован видеоклип народного артист Азербайджана Мири Юсифа (Мири Юсиф Мирбабаев) на песню "Hayatım", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Песня вошла в его новый альбом "Al Təyyarə", предназначенный для турецкой эстрады.

Автор композиции "Hayatım" - Джай Хуна. Аранжировик - Ариф Зейналов, режиссер клипа - Зяки Багиров.

В новый альбом "Al Təyyarə" вошли 12 песен. Среди них и новые, написанные специально для турецкого музыкального рынка и всем хорошо известные хиты, которые он записал заново на турецком языке. Релиз альбома состоится при поддержке компании DMC, которая будет продвигать нашего соотечественника в турецком шоу-бизнесе.