Победоносный Азербайджан, доблестная армия и единый народ

Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев представил премьеру нового клипа "Sən Qalibsən!" (Ты Победитель!), посвященного Дню солидарности азербайджанцев мира, победе Азербайджана над армянским агрессивным режимом и восстановлению территориальной целостности страны после почти 30 летней оккупации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Эта победа завоевана героизмом воинов и кровью шехидов! Эта победа завоевана единством народа и доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Автор слов и музыки - Ханым Исмаилгызы, аранжировка, миксинг и мастеринг - Яшар Бахыш, режиссер - Наиль Наибоглу, оператор и монтаж - Сеймур Сеидбейли, dress - Гюльнара Халилова, архивные материалы - Baku Media Center. В проекте снялась мать исполнителя Сафия Агаева, медийные личности, известные представители общественности, культуры и спорта - Чингиз Абдуллаев, Мелекханым Эйюбова, Наргиз Джалилова, Санубер Искендерли, Рафаэль Агаев, Диляра Алиева, Эльнара Халилова, PRoMete, Кямран Агабалаев, Лейла Гулиева, Самир Байрамлы, Али Пашаев, Ансамбль народных инструментов под управлением Рабиля Сафарли.