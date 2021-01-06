В Азербайджане пройдет международный конкурс "Живая классика"

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" пройдет в Азербайджане в онлайн-формате, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения России, Россотрудничества, Фонда президентских грантов. Куратором проекта в Азербайджане выступает Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Участие в конкурсе является бесплатным, зарегистрироваться на участие предлагается до 25 января 2021 года.

Международный конкурс чтецов - это прекрасная возможность для юных талантов проявить себя и стать победителем. Участники конкурса декламируют прозу российских авторов на русском языке.

Подробности о проекте можно узнать на официальном сайте конкурса, а также на официальной странице конкурса в Азербайджане в социальной сети Facebook (Живая Классика. Азербайджан).