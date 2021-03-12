В рамках проекта "Театр для всех" рассказали о том, как Фаина Раневская и Михаил Жаров выступали в Баку

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку в рамках проекта "Театр для всех" состоялась онлайн-встреча заместителя директора по литературно-драматической части Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженного работника культуры Валентины Резниковой с учащимися азербайджанских вузов, сообщили Day.Az в РИКЦ.

Онлайн-мероприятие приурочено к Всемирному дню театра, отмечаемому ежегодно 27 марта.

Свое выступление Валентина Резникова посвятила истории создания и многолетней деятельности русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Созданный в 20-х годах ХХ столетия театр является центром культуры не только для бакинцев, но и граждан всей республики.

За годы работы театра были поставлены спектакли по произведениям русских, азербайджанских и зарубежных классиков. В театре работали выдающиеся мастера сцены, такие как Вера Ширье, Рахиль Гинзбург, Анатолий Фалькович, Дина Тумаркина, Магеррам Ашумов, Мехти Мамедов. В том числе на его сцене выступали Михаил Жаров, Фаина Раневская.

В годы Великой Отечественной войны были созданы концертные бригады из актеров театра, которые активно выступали в госпиталях, на нефтяных промыслах, заводах и фабриках.

Информация о деятельности театра сопровождалась показом фотографий, видеоотрывков из спектаклей, которые пользуются особой популярностью у зрителей.