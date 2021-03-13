Мистические и трагические события за кадром в фильме "Проданный смех"

40 лет назад, в 1981 году, режиссер фильмов "Приключения Буратино" и "Про Красную Шапочку" Леонид Нечаев снял очередную картину для детей "Проданный смех". Никто не мог предположить, что обычный фильм станет очередным подтверждением актерского суеверия о том, что съемки в картинах о нечистой силе приносят неудачу. Какой трагедией обернулась роль барона Треча для Павла Кадочникова, и почему этот фильм вышел на экраны только в 1988 году, в материале Trend, передает Day.Az.

Фильм был снят по мотивам сказочно-философской повести немецкого писателя Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный смех". В произведении ощущается влияние легенды о докторе Фаусте, продавшем душу дьяволу, а также повести Шамиссо "Удивительная история Петера Шлемиля" о человеке, потерявшем свою тень. По сюжету, богатый барон Треч (читается наоборот как "черт") заключает договор с бедным мальчишкой Тимом Талером, который взамен на отданный смех получает способность выигрывать любое пари и разбогатеть. Однако философская притча, которая легла в основу фильма, была такой серьезной и глубокой, что позже эту картину часто называли не детской сказкой, а "Фаустом для подростков" и даже мистическим триллером для взрослых. Впрочем, мистика и трагедии были реальными...

В этом фильме сыграл замечательный азербайджанский актер Гасан Мамедов, который воплотил образ хорвата Крешимира. Кстати, по книге - это молодой человек, ненамного старше Тима. В свое время он сам заключил сделку с Тречем - продал свои добрые карие глаза, а взамен, кроме денег и акций, получил холодные глаза этого барона. Вскоре после знакомства с Тимом Крешимиру удается вернуть свои глаза, и в это же время он начинает догадываться о тайне мальчика без улыбки. В финале именно Крешимир помогает Тиму вернуть смех. В фильме Леонид Нечаев изменил возраст Крешимира, сделав его пожилым человеком, специально под Гасана Мамедова и именно его видел в этом образе. Дело в том, что Гасан Мамедов, который до этого сыграл в известных азербайджанских фильмах "Великая опора", "Аршин мал алан", "Семеро сыновей моих", "Последний перевал", "День прошел", "Деде Горгуд" и др., был замечен режиссером после фильма Расима Оджагова "Допрос", который в 1980 году был признан лучшим на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе, а в 1981 году его творческий коллектив был удостоен Государственной премии СССР.

Мистическим совпадением и знаком судьбы считал свое участие в фильме Александр Продан, сыгравший роль Тима Талера. На съемки он попал совершенно случайно -11-летний мальчик занимался бадминтоном, и однажды, когда он спешил на очередную тренировку, на улице к нему подошел режиссер Леонид Нечаев и предложил прийти на пробы. На тот момент он не знал, как зовут мальчика, и очень удивился, когда узнал, что фамилия утвержденного на главную роль - Продан! Продан и "Проданный смех"!

Эта роль далась ему нелегко, ведь веселому мальчику приходилось все время держать серьёзное лицо в кадре, так как его герой продал свой смех. Однажды он даже пожаловался режиссеру: "Дядь Лень, у меня болит лицо, я больше не могу!", на что Александр Нечаев ответил: "Посмотри на Гасана Мамедова, он тоже редко улыбается, но у него же лицо не болит". На что Гасан Мамедов только улыбнулся. Дело в том, что по характеру он был очень спокойным человеком. В других фильмах с участием Гасана Мамедова тоже редко можно увидеть его улыбающимся, тем более что как правило он играл драматические роли.

Что касается Павла Кадочникова, то актер не верил в суеверие о том, что воплощение образов нечистой силы приносит неудачи и трагедии в жизни, о чем впоследствии очень жалел.

Из воспоминаний Леонида Нечаева: "Снимали эпизод в самолете, когда он, барон Треч, с Тимом Талером возвращается домой, а в салоне у них взрывается баллон огнетушителя. И они все в пене. У него по роли были слова: "Я ненавижу вас, мальчик из Солнечного переулка! Как бы я хотел вас уничтожить!" Так если присмотреться, он там жутко старый, страшный и злой. Поначалу никто ничего не мог понять. Я смотрю - он чернее тучи... и вдруг просит: "Принесите мне коньяка!". Первый раз за все время он выпил и стал плакать. Оказывается, у него за день до этого погиб сын. Вообще, за год съемок у него погибло два сына. И оба - трагически. Хотите - верьте, хотите - нет, но у этого фильма действительно мистический ореол".

Один сын, 36-летний актёр Пётр, во время отдыха в Прибалтике решил, подобно Тарзану, попрыгать по веткам деревьев. Но казавшаяся надёжной сосна сломалась - и Пётр рухнул вниз. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой, без сознания его привезли в местную клинику, где он через три дня, не приходя в сознание, умер. Затем не стало его брата Константина, который умер на гастролях в Одессе от второго инфаркта. После этого многие стали говорить о том, что семью Кадочниковых преследует злой рок. О том, чтобы отказаться от съемок, Кадочников даже не думал - он не позволял себе никаких поблажек и считал, что артист не имеет права из-за личных проблем обманывать ожидания зрителей.

Наталья Кадочникова, внучка народного артиста СССР, вспоминала: "Я очень боялась, что дед не переживёт - он постарел на десять лет, превратившись из полного сил, ещё молодого мужчины в седого старика. Не могу передать, как больно было видеть его таким. Он продолжал сниматься, но единственное, чего ему не удалось сделать, - это скрыть боль и горечь в глазах. Если внимательно смотреть картину, этого нельзя не заметить. Дедуля никогда не жаловался на здоровье, всегда был бодрым, зимой, даже в крещенские морозы, по утрам купался в проруби. После шестидесяти лет, когда появились проблемы со здоровьем, на реку Павел Петрович ходить перестал, но с ледяной водой не расстался - принимал холодные ванны. А тут вдруг осунулся и, казалось, потерял всяческий интерес к жизни".

Более того, очень странный случай произошел во время премьеры фильма в Ленинграде. Была прекрасная презентация, шикарный банкет, и вдруг в конце вечеринки внучка заметила, что Павел Петрович на себя не похож, ходит весь какой-то взъерошенный и встревоженный. На вопрос, что случилось, ответил: "Подошёл ко мне некто и сообщил, что сыновья мои погибли не случайно и если фильм "Проданный смех" выйдет в прокат, то и тебе не жить". Через день Павел Кадочников позвонил председателю Гостелерадио и попросил, пока он жив, не запускать картину в прокат. После этих событий мало кто видел самого Павла Кадочникова улыбающимся. Руководитель Гостелерадио сдержал слово - семь лет, до самой смерти Павла Петровича в 1988 году от инфаркта, лента пролежала на полке.

Но, как говорится, "не так страшен черт, как его малюют". Исполнитель главной роли Александр Продан снимался до 1992 года, затем ушел из кинематографа, работал в различных сферах и вновь сыграл в 2007 году в фильме Леонида Нечаева - "Дюймовочке". Удачно сложилась и судьба других актеров, а Гасан Мамедов через год стал народным артистом Азербайджана и продолжал радовать зрителей.