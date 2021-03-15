Шекспир в Азербайджане: великий драматург в оценке М.Ф.Ахундова

Великий английский драматург и поэт Уильям Шекспир (1564-1616) был сыном эпохи Возрождения. Шекспир верил, что время бессильно против его искусства и что люди будущего поймут музыку и смысл его стихов.

В культурную жизь различных народов Шекспир вошел в разное время. Знакомство с ним русских читателей произошло в середине XVIII века, когда это имя впервые было упомянуто в одной из печатных книг.

Знакомство тюркских народов с творчеством Шекспира началось в конце XIX века. Как указывают исследователи, "Венецианский купец", переведенный Гасаном Сирри в 1883 году-один из самых первых тюркских переводов. Переводы Шекспира на тюркские языки в России возникли под влиянием, с одной стороны, - этих первых зарубежных публикаций, а, с другой стороны - практики русских переводов. Азербайджанские переводы Шекспира, появившиеся после присоединения всего Закавказья к России, осуществлялись, в основном, через русские переводы.

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Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, высказываясь о целях, задачах и сущности подлинного искусства, классики азербайджанской литературы XIX века, естественно, касались и вопросов литературной критики.

Передовые эстетические воззрения писателей-классиков стали благодатной почвой для развития реалистической литературы и способствовали формированию классика азербайджанской литературы М.Ф.Ахундова (1811-1878) - глашатая идей своего времени, открывшего новую эпоху в истории общественной и литературной мысли Азербайджана конца XIX в.

М.Ф.Ахундов заложил основу подлинной литературной критики в новой азербайджанской литературе. Отчетливо представляя себе задачи, стоящие перед новыми общественными силами, он не довольствовался усвоением прогрессивных идей, новых направлений мысли, а еще больше развивал их и возвысился до уровня знаменосца передовой идеологии в Азербайджане".

Ахундов не ограничивался изучением творческого наследия своих предшественников-философов и мыслителей Востока, а знакомился с литературно-философскими мыслями и западноевропейских писателей, изучал, наряду с Шекспиром, Вольтера, Монтескье, Дидро, Байрона, Гете, Руссо, Гюго, Спинозу, Бокля, Ренана, Юма и др.

Тифлисская культурная среда воспитала М.Ф. Ахундова и политически, и эстетически, помогла воспринять, традиции великой русской литературы, верно и глубоко оценить все лучшее и передовое в классической мировой литературе, что впоследствии позволило ему выработать вполне определенные, четкие взгляды на сущность, предмет и назначение литературы, что нашла свое выражение в художественных произведениях и заметках писателя по вопросам эстетики, литературоведения и критики.

По мнению М.Ф.Ахундова, предмет художественной лутературы - объективная жизнь, быт народа. Он считал, что создавать произведения, изображающие духовную жизнь народа, его борьбу - важнейшая задача художника. Ахундов ратовал за передовую литературу на Востоке, борющуюся за социальный прогресс. Такую литературу могли создать писатели-реалисты. Вот почему он требовал, чтобы в литературе находили свое отражение реальные события жизни.

Считая художественность одним из основных критериев литературного творчества, Ахундов с благоговением обращался к Шекспиру. Он восторженно отзывался о художественном мастерстве творений великого драматурга, подчеркивал силу его воздействия на читателя.

Согласно Ахундову, основные принципы искусства - единство формы и содержания, реалистическое изображение действительности. Отмечая роль критики в пробуждении общественной мысли, Ахундов усиливал обличительные черты в произведениях сатирической литературы.

Воззрения Ахундова сыгралы огромную роль в развитии далънейшей реалистической литературы в Азербайджане. И первое упоминание о Шекспире тоже встречается у великого азербайджанского мыслителя и писателя. Речь идет о его известном философском трактате "Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелал-уд-Довле и ответ на них сего последнего" (1863- 1865). Факт этот можно считать началом азербайджанской шекспирианы.

В первом письме, своего трактата (1863) Ахундов, распространяясь о различных философско-этических проблемах и делая сравнительно-исторические экскурсы, говорит своему читателю о том, что в далекую старину жил Гомер, сын греческого народа, воспевший в своих творениях легендарные подвиги древних эллинов.

Затем Ахундов, сравнивая поэтическое искусство Гомера с мастерством великого персидского поэта Фирдовси, замечает: "Если персидский народ познакомится с эстетическими правилами, соблюдение которых необходимо в поэзии, то очень может быть, что из них появятся личности, которые будут в состоянии писать стихи, подобно Фирдовси, так как изящная проза и изящная поэзия, не относясь к разряду сверхъестественных явлений, вполне доступны человеческому таланту. Подтверждением этому могут служить Гомер, Шекспир и другие знаменитые писатели, ораторы и поэты, которые все были не сверхъестественными существами, а подобными нам людьми".

Глубокие и серьезные мысли рождаются у азербайджанского философа под влиянием знакомства с творчеством великого драматурга Шекспира. Поистине могучий и великолепный талант, гуманистические проблемы и идеи произведений Шекспира, высокое художественное мастерство, глубокий реализм, неповторимая прелесть и задушевность творчества титана Возрождения послужили причиной той высокой оценки, которая была дана Ахундовым.

М.Ф.Ахундов, являющийся основоположником азербайджанской драматургии и театра, не мог не оценить влияния Шекспира на судьбы мировой драматургии.

В письме от 28 июня 1871 года своему современнику тебризскому драматургу Мирза Aгe (с которым он был лично знаком), Ахундов, подчеркивая значение театра для духовной жизни народа, указывает, что "в Европе служители этого благородного искусства, каждый согласно своему дарованию, стали знаменитостями. Их имена покрылись ореолом всеобщего почета, и они стали близкими ко дворцу властелина людьми. Эти драматурги стали дороги для своего народа, в воздаяния за их творчество народ воздвигает им монументальные памятники. Среди таких любимых и почитаемых народом лиц красуются бессмертные имена Мольера, Шекспира и других".

Все творчество Ахундова - его философские, литературно-художественные произведения и просветительская деятельность - служило благородной цели - указать своему народу путь к свободе и прогрессу, изменить общественную жизнь на новых, демократических началах.

Ахундов сознавал, что одним из верных путей к духовному раскрепощению народа, к освобождению его от религиозного фанатизма является тесное сближение с мировой культурой. Он также считал, что приобщение к мировой культуре дает возможность познакомиться и постичь необыкновенний мир чувст и мыслей, заключенных в их шедеврах.

В 1866 году, обращаясь с письмом к издателю газеты "Миллет" ("Нация") в Иране, Ахундов резко критикует пренебрежительное отношение к западноевропейской культуре со стороны некоторых современных ему литераторов Востока.

Устами немецкого путешественника генерала Фишера писатель говорит: "Скажите сами по совести, мыслимо ли, чтобы Вольтер, Монтескье, Руссо, Дюма, Гумбольт, Луврие, Уолт, Фенельон, Боиль, Шекспир, Вольней, Байрон и другие философы, ученые, писатели, поэты, историки и изобретатели Европы считались бы варварами? Таких великих людей за людей не считать а бестолковых, бесполезных, подобных Сурушу, считать людьму высшей категории? Можно ли с этим примириться?"

Прогрессивные люди Азербайджана оценивали русскую и зарубежную культуру как плодотворную силу, способную вывести Азербайджан из состояния отсталосьи, создавать возможность азербайджанскому читателю приобщитьсяк русской и европейской культуре. Закономерность и необходимость борьбы против старого, отжившего, против темноты, фанатизма, разгула тирании, тормозившие прогрессивное развитие общества - таково было требование эпохи, породившей М.Ф.Ахундова.

Хотя три с лишним столетия разделяли этих двух людей - Шекспира и Ахундова, тем не менее Шекспир понятен и дорог Ахундову, ибо в его произведениях всегда ощущается чувство жизни, влюбленность в человека, вера в прекрасное, в человеческий разум. Ахундов говорил о большом вдохновении которое дарует творчество Шекспира.

Блестящий знаток европейской и восточной литературы и культуры, Ахундов не случайно выделял и ставил рядом имена Гомера и Шекспира. Надо иметь ввиду, что для творчества азербайджанского философа вообще характерно обращение к различным этическим, моральным и общественным вопросам, затронутым в философских системах Давида Юма, Джон Стюарта Милля, Ньютона, Уайта.

В культурной жизни Азербайджана этога периода тоже наблюдалось такое тяготение к наследию прошлого, к пропаганде просвещения и наук.