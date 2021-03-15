О чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021"

Сегодня, 15 марта, презентована песня, с которой представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) выступит на конкурсе, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу Национального вещателя конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV).

Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

"Песня "Mata Hari" вдохновлена историей жизни сильной и независимой женщины, которая не боялась рисковать, опережала свое время. Поэтому мы до сих пор рассказываем ее историю", - подчеркивает глава азербайджанской делегации на конкурсе, композитор и продюсер Иса Меликов.

В песне звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

"Говоря о представительницах прекрасного пола, важно напомнить, что женщины могут все, а их сила не сравнится ни с чем. И если вы сейчас в поисках вдохновения, то пусть истории сильных женщин станут источником заряда энергии, имея который можно справиться со всем и добиться еще большего успеха", - рассказывает Самира Эфенди.

Видеоклип на песню "Mata Hari" снят в Киеве (Украина), режиссер - Илья Михайлусь.

Напомним, что ранее национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV) - сообщил, что песня для "Евровидения-2021" выбиралась из 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса останется прежним, каким и должен был быть в 2020 году. Так, представительница Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.