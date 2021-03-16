Сегодня день рождения Вагифа Мустафазаде

Выдающемуся азербайджанскому джазовому композитору и пианисту Вагифу Мустафазаде сегодня исполнилось бы 80 лет. Именно он первым объединил джаз и мугам, став основоположником нового жанра.

В.Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку.

После смерти отца воспитанием будущего композитора занималась его мать, преподававшая азербайджанскую народную музыку.

В 1957 году Вагиф Мустафазаде поступил в Бакинское музыкальное училище имени А.Зейналлы.

В 1972 году талантливый композитор написал свое самое известное произведение "Прощай" (Əlvida), которое стало хитом в Азербайджане и принесло ему международную известность.

Мустафазаде создал различные ансамбли, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Государственной филармонии Грузии. В Баку он основал вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970), "Севиль" (1971), "Мугам" (1977).

Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. Здесь же состоялся дебютный выход на сцену восьмилетней дочери музыканта Азизы Мустафазаде, сразу ставшей лауреатом фестиваля.

В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако он завоевал I премию и приз - "Белый рояль".

Вагиф Мустафазаде покорял слушателей своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком.

Автор множества собственных джазовых композиций и обработок, Мустафазаде писал также симфоническую и камерную музыку. В Союзе композиторов Азербайджанской ССР с большим успехом был принят написанный им концерт для фортепиано и симфонического оркестра, где музыкант продемонстрировал свои огромные возможности и в этом направлении. Ему принадлежит также множество камерных фортепианных пьес.

Вагиф Мустафазаде первым использовал в джазе азербайджанский колорит, включая мугам. В 1979 году он удостоился звания Заслуженного артиста Азербайджанской Республики, а в 1982 году, уже после смерти, Государственной премии Азербайджана.

В.Мустафазаде скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы". Ему было 39 лет.

Супруга музыканта Эльза Мустафазаде - первая в Азербайджане профессиональная исполнительница в стиле джаз-мугам.

Младшая дочь Азиза Мустафазаде - известная джазовая исполнительница и композитор.