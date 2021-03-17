В Бакинском книжном центре представлена фотовыставка "7 gözəl"

В Бакинском книжном центре при организации НПО Arts Council Azerbaijan и содействии министерства культуры Азербайджана представлена фотовыставка "7 gözəl" ("7 красавиц"), сообщили Day.Az организаторы проекта.

Экспозиция проходит в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami.

Каждый желающий сможет в течение месяца ознакомиться с фотовыставкой.

Фотовыставка включает в себя 21 работу. Авторами фотографий являются Лала Гусейнова, Александр Карягин, Мирсадых Гусейнов, Фархад Алекперли, Симон Петер, Эмин Гулиев и Мадина Дорожкина. Каждый̆ из фотографов представил свой взгляд на героев поэмы Низами Гянджеви.

В качестве моделей в фотопроекте приняли участие медийные личности - писательницы Нателла Османлы и Нармина Мамедзаде, публицист Гюльнара Иманова, ресторатор Лидия Алиева, руководитель Art School Сона Гулиева, дизайнер Сабина Зулалова и балерина Дарига Найманова. Куратор проекта - Сона Гулиева, художник по костюмам, дизайнер - Сабина Зулалова, художник по макияжу - Ангелина Бабаева.

Напомним, что этот год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви".